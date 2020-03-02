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Факты / Мир

В самопровозглашенной Абхазии вели смертную казнь за распространение наркотиков

В самопровозглашенной Абхазии вступил в силу закон, который предусматривает смертную казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере.

В связи с мораторием на смертную казнь от 2007 года эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы.

Особо крупным размером считаются 0,5 г метадона – самого распространенного вида наркотика в “республике”.

“Депутат парламента” Абхазии Дмитрий Дбар сообщил, что 4 марта должны быть приняты поправки, которые исключат из списка на пожизненный срок людей, употребляющих наркотики.

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Также поправки должны уменьшить срок для несовершеннолетних и женщин до 7 и 15 лет соответственно (сейчас 10 и 25 лет).

Напомним, в России требуют проверить всех членов национальной сборной по боксу на наркотики.

Источник: ТАСС

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