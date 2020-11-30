На ферме в Северном Йоркшире (Англия) неподалеку от города Норталлертон уничтожат 10,5 тыс. голов индюков из-за вспышки птичьего гриппа.

Так как у птиц обнаружили штамм гриппа H5N8, уничтожить их решили на пораженной ферме. Вокруг территории временно установили надзор и создали зону контроля длиной 3 км и шириной 10 км.

— Мы срочно ищем любые доказательства распространения болезни, связанные с этой фермой, для контроля и ликвидации. Владельцы птиц должны оставаться настороженными, немедленно сообщать о подозрении на заболевание и обеспечивать надлежащую биозащиту в своих помещениях, — сообщила главный ветеринарный врач.

Читайте: Украина усилит контроль за ситуацией с появлением Covid-19 у норок

В Службе здоровья Англии уже заверили, что вспышка птичьего гриппа среди индюков не представляет угрозы для здоровья людей.

Убийство норок в Дании

В Дании уничтожили ряд норковых ферм из-за заражения животных коронавирусом. Однако из-за того, что их не похоронили должным образом, тела начали показываться из-под земли.

Теперь норок хотят перезахоронить, потому что их могилы могут нанести вред окружающей среде.