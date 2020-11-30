На фермі у Північному Йоркширі (Англія) неподалік від міста Норталлертон знищать 10,5 тис. голів індиків через спалах пташиного грипу.

Через те, що у птахів виявили штамп грипу H5N8, знищити їх вирішили на враженій фермі. Довкола території тимчасово встановили нагляд і створили зону контролю довжиною 3 км та шириною 10 км.

– Ми терміново шукаємо будь-які докази поширення хвороби, пов’язані з цією фермою, для контролю та ліквідації. Власники птахів повинні залишатися настороженими, негайно повідомляти про підозру на захворювання та забезпечувати належний біозахист у своїх приміщеннях, – повідомила головний ветеринарний лікар.

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У Службі здоров’я Англії вже запевнили, що спалах пташиного грипу серед індиків не становить загрози для здоров’я людей.

Вбивство норок у Данії

У Данії знищили низку норкових ферм через зараження тварин коронавірусом. Однак через те, що їх не поховали належним чином, тіла почали показуватися з-під землі.

Тепер норок хочуть перепоховати, тому що їхні могили можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.