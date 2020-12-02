Споры с Венгрией не мешают встречам Украина-НАТО – Столтенберг

Министры иностранных дел Грузии и Украины присоединились к коллегам по НАТО во время второго дня онлайн-встречи глав МИД стран-союзниц – споры Киева и Будапешта не стали помехой.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

– Хорошо известно о существовании двусторонней дискуссии между Венгрией и Украиной. Надеюсь, что обе страны способны решить этот вопрос. Состоявшаяся сегодня встреча показывает, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной, мы готовы предоставлять больше поддержки, и также способны встречаться на министерском уровне, чтобы обсуждать вопросы, вызывающие общее беспокойство, – отметил он.

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Сегодня министры обсудили безопасность в Черноморском регионе.

Венгрия уже несколько лет блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО, обвиняя Киев в нарушении прав этнических венгров на Закарпатье.