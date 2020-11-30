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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”

Функционеры одного из местных благотворительных фондов в Закарпатской области подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.

Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии в Закарпатье, напечатав различные материалы о так называемой Великой Венгрии.

Эти и другие доказательства противоправной деятельности изъяли работники Службы безопасности Украины во время обысков.

  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
  • Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”
Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии” / 7 фотографий

Также следствие исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей. Их действия имеют признаки государственной измены, отметили в СБУ.

Читайте: Нужно уважать закон! Украина не пустила венгерского чиновника в страну

Организация “референдума” за независимость “ЛНР”

30 ноября прокуратура Луганской области сообщила, что одного из депутатов Троицкого поселкового совета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

По данным следствия, 11 мая 2014 года политик приняла участие в организации и проведении так называемого референдума в поддержку независимости “ЛНР”.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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