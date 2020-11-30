Обыски на Закарпатье: сепаратисты напечатали материалы о “Великой Венгрии”

Функционеры одного из местных благотворительных фондов в Закарпатской области подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.
Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии в Закарпатье, напечатав различные материалы о так называемой Великой Венгрии.
Эти и другие доказательства противоправной деятельности изъяли работники Службы безопасности Украины во время обысков.
Также следствие исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей. Их действия имеют признаки государственной измены, отметили в СБУ.
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Организация “референдума” за независимость “ЛНР”
30 ноября прокуратура Луганской области сообщила, что одного из депутатов Троицкого поселкового совета подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.
По данным следствия, 11 мая 2014 года политик приняла участие в организации и проведении так называемого референдума в поддержку независимости “ЛНР”.