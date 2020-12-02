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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Суперечки з Угорщиною не заважають зустрічам Україна-НАТО – Столтенберг

Міністри закордонних справ Грузії та України приєдналися до колег по НАТО під час другого дня онлайн-зустрічі глав МЗС країн-союзниць – суперечки Києва і Будапешту не стали на заваді.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– Добре відомо про існування двосторонньої дискусії між Угорщиною та Україною. Сподіваюся, що обидві країни здатні вирішити це питання. Зустріч, що відбулася сьогодні, показує, що ми здатні продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, ми готові надавати більше підтримки, і також здатні зустрічатися на міністерському рівні, щоб обговорювати питання, що викликають загальне занепокоєння, – зазначив він.

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Сьогодні міністри обговорили безпеку у Чорноморському регіоні.

Угорщина вже кілька років блокує засідання Комісії Україна-НАТО, звинувачуючи Київ у порушенні прав етнічних угорців на Закарпатті.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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