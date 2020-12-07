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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

ЕС утвердил санкции в отношении нарушения прав человека в мире

Совет ЕС по иностранным делам утвердил без обсуждения постановление и регламент глобальных ограничительных мер за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека.

Новый документ о санкциях за грубые нарушения прав человека нацелен на физические лица и организации как государственные, так и негосударственные.

В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС по конкретным стран, он будет “тематическим”, а не “географическим”. Это обеспечит Евросоюзу гибкость для воздействия на нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и их местонахождения.

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Предложения о внесении в санкционные списки со своими обоснованиями могут поступать от государств-членов ЕС, а будут утверждаться они единогласным решением Совета ЕС.

Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации

Евросоюз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, который должен был состояться в формате видеоконференции 8 декабря.

Заседание отложили, потому что в Евросоюзе хотят провести встречу в очном формате, когда статистика заболеваемости коронавируса пойдет на спад.

Источник: Интерфакс-Украина

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