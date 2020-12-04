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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной — СМИ

Евросоюз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, который должен был состояться в формате видеоконференции 8 декабря.

Об этом сообщает DW со ссылкой на структуры ЕС. Заседание отложили, потому что в Евросоюзе хотят провести встречу в очном формате, когда статистика заболеваемости коронавируса пойдет на спад.

Планировалось, что Совет ассоциации состоится в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Встреча была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания политического уровня проводят только физически, только так они могут принимать решения.

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На Совете ассоциации Евросоюз будет представлять верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину — премьер-министр.

1 декабря Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором оценили реформы в Украине, достижения и провалы в соглашении об ассоциации в течение последнего года. В документе отметили, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией в стране.

Стратегия борьбы с Covid-19

Еврокомиссия 2 декабря утвердила стратегию управления пандемией на зиму 2020-2021 года, когда увеличивается риск заражения коронавирусом.

В ней есть рекомендации, которых следует придерживаться до появления вакцин: физическое дистанцирование и ограничения социальных контактов, тестирование и отслеживание контактов, безопасные путешествия, поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью и тому подобное.

Источник: DW

Фото: Dreamstime

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