Канада разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech

Канада разрешила использование препарата от Pfizer и BioNTech для вакцинации против коронавирусной болезни. До конца года Канада получит первые 250 тыс. доз препарата.

Правительство страны также обязывает производителей вакцины постоянно предоставлять обновленную информацию об эффективности и качестве продукта.

Накануне премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что до конца года Канада может получить 250 тыс. доз вакцины. Первая партия должна поступить на следующей неделе.

В общем правительство заключило соглашение на поставку 20 млн доз вакцины от этих поставщиков, с возможностью приобрести больше.

Каждая из 13 провинций и территорий Канады будет решать, какие группы населения вакцинировать первыми. По первоначальному плану, сначала прививки сделают жителям домов престарелых, пенсионерам и медикам.

Вакцина против коронавируса

8 декабря Великобритания уже начала массовую вакцинацию от коронавируса. Страна начала применять вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, ведь она показала эффективность в 95%.

В Великобритании планируется провести 50 млн доз этой вакцины до конца 2020 года. А первым человеком в мире, получила прививки, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Источник: Минздрав Канады