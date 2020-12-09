Канада дозволила використання вакцини від Pfizer і BioNTech

Канада дозволила використання препарату від Pfizer і BioNTech для вакцинації проти коронавірусної хвороби. До кінця року Канада отримає перші 250 тис. доз препарату.

Уряд країни також зобов’язує виробників вакцини постійно надавати оновлену інформацію про ефективність та якість препарату.

Напередодні прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що до кінця року Канада може отримати 250 тис. доз вакцини. Перша партія має надійти вже наступного тижня.

Загалом уряд уклав угоду на постачання 20 млн доз вакцини від цих постачальників, з можливістю придбати більше.

Кожна з 13 провінцій і територій Канади вирішуватиме, які групи населення вакцинувати першими. За попередніми планами, спершу щеплення зроблять мешканцям будинків для літніх людей, пенсіонерам та медикам.

Вакцина проти коронавірусу

8 грудня Велика Британія вже розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. Країна почала застосовувати вакцину від компаній Pfizer та BioNTech, адже вона показала ефективність у 95%.

У Великій Британії планується провести 50 млн доз цієї вакцини до кінця 2020 року. А першою людиною у світі, яка отримала щеплення, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.

Джерело: МОЗ Канади