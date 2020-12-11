Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с PornHub

Платежные системы Visa и Mastercard решили запретить использование своих карт на PornHub.

К такому решению компании пришли после обвинений PornHub в сексуальном насилии над детьми.

Читайте: Украина вошла в топ-15 стран, которые больше всего любят БДСМ-порно

— Наше расследование, проведенное в течение последних нескольких дней, подтвердило нарушения наших стандартов, запрещающих незаконный контент, — говорится в заявлении Mastercard.

Скандал с PornHub

Лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф в The New York Times опубликовал материалы о запрещенном контенте на сайте PornHub. Журналист раскрыл истории подростков, видел которых были заражены на сайт без их согласия.

В частности Николас Кристоф возмутился на компании, которые сотрудничают с PornHub и тем самым потакают и монетизируют сексуальное насилие над детьми.

В ответ на это представители PornHub заявили, что в 2021 году пользователи смогут загружать ролики на сайт только после идентификации, которая будет подтверждать личность автора видео.