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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с PornHub из-за насилия над детьми

Платежные системы Visa и Mastercard решили запретить использование своих карт на PornHub.

К такому решению компании пришли после обвинений PornHub  в сексуальном насилии над детьми. 

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— Наше расследование, проведенное в течение последних нескольких дней, подтвердило нарушения наших стандартов, запрещающих незаконный контент, — говорится в заявлении Mastercard.

Visa и Mastercard прекратили сотрудничество с PornHub

Скандал с PornHub

Лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф в The New York Times опубликовал материалы о запрещенном контенте на сайте PornHub. Журналист раскрыл истории подростков, видел которых были заражены на сайт без их согласия.

В частности Николас Кристоф возмутился на компании, которые сотрудничают с PornHub и тем самым потакают и монетизируют сексуальное насилие над детьми.

В ответ на это представители PornHub заявили, что в 2021 году пользователи смогут загружать ролики на сайт только после идентификации, которая будет подтверждать личность автора видео.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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