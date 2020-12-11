Visa і Mastercard припинили співпрацю з PornHub

Платіжні системи Visa і Mastercard вирішили заборонити використання своїх карт на PornHub.

До такого рішення компанії прийшли після звинувачень PornHub в сексуальному насильстві над дітьми.

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– Наше розслідування, проведене протягом останніх кількох днів, підтвердило порушення наших стандартів, які забороняють незаконний контент, – йдеться в заяві Mastercard.

Скандал з PornHub

Лауреат Пулітцерівської премії Ніколас Крістоф у The New York Times опублікував матеріали про заборонений контент на сайті PornHub. Журналіст розкрив історії підлітків, відео яких були завантажені на сайт без їх згоди.

Зокрема Ніколас Крістоф обурився на компанії, які співпрацюють з PornHub і тим самим потурають і монетизують сексуальне насильство над дітьми.

У відповідь на це представники PornHub заявили, що у 2021 році користувачі зможуть завантажувати ролики на сайт тільки після ідентифікації, яка буде підтверджувати особистість автора відео.