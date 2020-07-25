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Факты / Украина / Общество

Украина вошла в топ-15 стран, которые больше всего любят БДСМ-порно

Порносайт Pornhub обнародовал рейтинг стран по популярности поисковых запросов в направлении БДСМ-порно.

В этом рейтинге Украина заняла 15 место среди всех стран мира. В украинцев заинтересованность поиском БДСМ в интернете на 23% выше среднего числа запросов в других странах.

Первое место занял Гонконг, там в поиске БДСМ заинтересованы на 61% больше по сравнению со средним показателем. На втором месте — Швейцария (+ 51%), а за ней — Германия (+ 50%), Австрия (+ 47%) и Нидерланды (+ 37%).

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Украина заняла 15 место в рейтинге заинтересованности БДСМ-порно

Порно и карантин

После введения ограничений из-за распространения коронавируса люди в мире стали больше смотреть групповое порно.

Такой статистикой поделился популярный сайт с контентом для взрослых PornHub.

Эксперты объяснили возросшую популярность жанра, где демонстрируются более 10 актеров и актрис, тем, что люди хотят вспомнить, как быть в группе.

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