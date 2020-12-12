€200 млн — во Франции выиграли рекордный джек-пот в лотерее

Во Франции выиграли рекордный джекпот в лотерее Euromillions. Сумма выигрыша составляет €200 млн. Сейчас имя победителя неизвестно.

У него или нее есть три месяца, чтобы сообщить о выигрыше. После этого человек должен пройти анкету безопасности, чтобы убедиться, что это действительно он. Средства можно будет получить в течение восьми дней.

Счастливчику выпала уникальная комбинация цифр — 6, 9, 13, 24, 41 и двух звезд.

Читайте: Выигрыши в лотерею: мгновенные деньги или пожизненное банкротство?

В Австралии женщина выиграла в лотерею, сыграв впервые

В австралийском городе Сидней местная жительница сыграла в лотерею и выиграла $50 млн. Это был первый лотерейный билет в ее жизни.

О выигрыше женщина узнала через два дня, однако работу решила не бросать.

Источник: Le Parisiеn