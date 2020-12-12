€200 млн – у Франції виграли рекордний джек-пот у лотереї

У Франції виграли рекордний джек-пот у лотереї Euromillions. Сума виграшу становить €200 млн. Наразі ім’я переможця невідоме.

У нього або неї є три місяці, щоб повідомити про виграш. Після цього людина повинна пройти анкету безпеки, щоб впевнитися, що це дійсно вона. Кошти можна буде отримати протягом восьми днів.

Щасливчику випала унікальна комбінація цифр – 6, 9, 13, 24, 41 та двох зірок.

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В Австралії жінка виграла в лотерею, зігравши вперше

В австралійському місті Сідней місцева жителька зіграла у лотерею та виграла $50 млн. Це був перший лотерейний білет у її житті.

Про виграш жінка дізналася через два дні, однак роботу вирішила не покидати.

Джерело: Le Parisiеn