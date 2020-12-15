Выборы в США 2020: как голосовала Коллегия выборщиков

В США 14 декабря прошло голосование членов Коллегии выборщиков. Фактически это предпоследний шаг до официального объявления Джо Байдена президентом США.

По результатам голосования коллегии, следующим президентом США должен стать демократ Джо Байден. Он набрал более 270 голосов. В то же время действующий президент страны Дональд Трамп набирает 232 голоса.

Проголосовать осталось только Гавайям (четыре голоса). Однако там голосование начнется только в 3.00 15 декабря.

Как проходит голосование Коллегии

В США президента избирают не общенациональным голосованием, а через систему Коллегии выборщиков, которая распределяет голоса выборщиков между 50 штатами и округом Колумбия, пропорционально их населению. В общем голосов 538.

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Чтобы победить на президентских выборах кандидату стоит набрать 270 голосов Коллегии. По результатам выборов в 2020 году кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов, а республиканец Дональд Трамп — 232.

Процедура избрания нового президента США:

До 23 декабря бюллетени Коллегии выборщиков США должны поступить в Вашингтон. 6 января 2021 года их должны подсчитать Сенат и Конгресс страны.

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Выборы в США

3 ноября в США прошли выборы президента страны. В гонке участвовали представитель Демократической партии Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых.

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.