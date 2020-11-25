Байден став першим кандидатом у президенти, який набрав понад 80 млн голосів

Джо Байден став першим кандидатом у президенти США, який набрав понад 80 млн голосів. Наразі підрахували ще не усі бюлетені, тому ця кількість ще зростатиму.

Станом на вечір 24 листопада Байден набрав 80 011 000 голосів, президент Дональд Трамп – 73 800 000.

Відтак Трамп займає друге місце за кількістю голосів в історії США.

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Байден набрав 306 голосів виборців, тоді як Трамп – 232. А для того, щоб стати президентом США, потрібно 270 голосів виборців.

Новий рекорд, встановлений Байденом, підсилює його рішучу перемогу над Трампом, який ще не поступився перемогою, навіть коли його адміністрація розпочала офіційний процес переходу влади.

Вибори у США

24 листопада Дональд Трамп доручив Управлінню загальних служб (GSA) почати процедуру передання влади Джо Байдену. Водночас він зазначив, що продовжуватиме боротися в судах.

Самі вибори у США пройшли ще 3 листопада. Наразі підрахунок голосів ще триває.