Выборы в США: президентом избрали Джо Байдена

США понятной победой над действующим американским лидером Дональдом Трампом. По итогам голосования официальных делегатов, демократ набрал 306 голосов выборщиков.

Политик напомнил, что в 2016 году Трамп и его заместитель Майк Пенс также получили 306 голосов.

— По его (Дональда Трампа, — Ред.) собственным меркам, эти цифры тогда показали понятную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их такими и сейчас, — заявил Байден.

Байден осудил попытки пока еще действующего президента Дональда Трампа обжаловать итоги выборов, подчеркнув, что в США не политики получают власть, а ею наделяет народ.

В частности, в его речи традиционное США — светоч демократии было заменено на пламя демократии.

— Уважение воли народа лежит в основе нашей демократии, даже когда нам трудно принять эти результаты. Но это обязанность тех, кто поклялся соблюдать Конституцию, — заявил Байден.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.