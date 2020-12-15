Вибори в США: президентом обрали Джо Байдена

Джо Байден назвав підсумки голосування Колегії виборників в США зрозумілою перемогою над чинним американським лідером Дональдом Трампом. За підсумками голосування офіційних делегатів, демократ набрав 306 голосів виборників.

Політик нагадав, що у 2016 році Трамп та його заступник Майк Пенс також отримали 306 голосів.

– За його (Дональда Трампа, – Ред.) власними мірками, ці цифри тоді показали зрозумілу перемогу тоді, і я з усією повагою пропоную вважати їх такими й зараз, – заявив Байден.

Байден засудив спроби поки ще чинного президента Дональда Трампа оскаржити підсумки виборів, підкресливши, що у США не політики отримують владу, нею наділяє народ.

Зокрема, в його промові традиційне США – світоч демократії було замінено на полум’я демократії.

– Повага волі народу лежить в основі нашої демократії, навіть коли нам важко прийняти ці результати. Але це обов’язок тих, хто поклявся дотримуватися Конституції, – заявив Байден.

Коли буде інавгурація 46-го президента США

20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.

У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.

Відповідно до голосів Колегії виборників, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.