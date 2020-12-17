Появились первые подробности захвата заложников в Париже 17 декабря.

Как удалось выяснить местным СМИ, инцидент произошел около 19.00 в коммуне Домонтове, в 20 км от Парижа.

Случайные прохожие подтвердили, что за считанные минуты до захвата заложников недалеко от бизнес-центра произошла драка, а затем послышались выстрелы.

Человек, попав в двух человек из огнестрельного оружия, схватил свою жену и затащил ее в здание бизнес-центра, где находились другие работники.

Удалось выяснить, что супруги находится на стадии развода.

Женщина неоднократно жаловалась в полицию на домашнее насилие, так как муж часто поднимал на нее руку. Правоохранители подтвердили, что он уже был осужден по этой статье.

По сообщениям жандармерии коммуны, переговоры со злоумышленником продолжаются.

О состоянии женщины, которую удерживают в заложниках, пока ничего неизвестно.

Два раненых сотрудника бизнес-центра были экстренно доставлены в ближайшие больницы, борьба за их жизнь продолжается.

Источники: Newspage, BFMTV