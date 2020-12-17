Появились первые подробности захвата заложников в Париже 17 декабря.
Как удалось выяснить местным СМИ, инцидент произошел около 19.00 в коммуне Домонтове, в 20 км от Парижа.
Случайные прохожие подтвердили, что за считанные минуты до захвата заложников недалеко от бизнес-центра произошла драка, а затем послышались выстрелы.
Человек, попав в двух человек из огнестрельного оружия, схватил свою жену и затащил ее в здание бизнес-центра, где находились другие работники.
Удалось выяснить, что супруги находится на стадии развода.
Женщина неоднократно жаловалась в полицию на домашнее насилие, так как муж часто поднимал на нее руку. Правоохранители подтвердили, что он уже был осужден по этой статье.
Attentat a Domont dans le Val d’Oise plusieurs mort ! #attentats #policiers #CouvreFeu pic.twitter.com/vVv1o8U1sN
— Florian Telle (@FlorianTelle000) December 17, 2020
По сообщениям жандармерии коммуны, переговоры со злоумышленником продолжаются.
О состоянии женщины, которую удерживают в заложниках, пока ничего неизвестно.
Два раненых сотрудника бизнес-центра были экстренно доставлены в ближайшие больницы, борьба за их жизнь продолжается.