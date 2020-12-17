Вечером 17 декабря во Франции недалеко от Парижа захватили заложников, среди которых и жена террориста.

Вооруженный мужчина является руководителем одной из местных компаний. Инцидент произошел в коммуне Домон.

Отмечается, что два человека получили ранения. Информации о погибших не поступало.

По состоянию на 22.00 в здании бизнес-центра, куда уже направлены специальные представители правоохранительных органов для установления диалога, находится один заложник.

Теракт в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 14 декабря террорист открыл огонь в кафедральном соборе Святого Иоанна Богослова.

Не дожидаясь завершения выступления хора под стенами храма, мужчина выбежал на лестницу и открыл огонь из пистолетов в обеих руках. Послушать хор собрались около 200 человек.

Полиция, которая охраняла мессу, несколько раз приказывала мужчине бросить оружие на землю.

Раненого пулей полицейского террориста удалось задержать без жертв среди гостей собора. Нападающий умер в больнице.