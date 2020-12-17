З’явилися перші подробиці захоплення заручників у Парижі 17 грудня.

Як вдалося з’ясувати місцевим ЗМІ, інцидент стався близько 19.00 у комуні Домонт, що за 20 км від Парижа.

Випадкові перехожі підтвердили, що за лічені хвилини до захоплення заручників неподалік бізнес-центру відбулася бійка, а згодом почулися постріли.

Чоловік, поціливши у двох осіб з вогнепальної зброї, схопив свою дружину та затягнув її до будівлі бізнес-центру, де перебували інші працівники.

Вдалося з’ясувати, що подружжя перебуває на стадії розлучення.

Дружина неодноразово скаржилася в поліцію на домашнє насильство: чоловік часто піднімав на неї руку. Правоохоронці підтвердили, що його вже було засуджено за цією статтею.

За повідомленнями жандармерії комуни, переговори зі зловмисником тривають.

Про стан жінки, яку утримують в заручниках, наразі нічого невідомо.

Двох поранених працівників бізнес-центру було екстренно доставлено до найближчих лікарень, боротьба за їхнє життя триває.

Джерела: Newspage, BFMTV