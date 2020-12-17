Ввечері 17 грудня у Франції неподалік Парижа захопили заручників, серед яких і дружина терориста.

Озброєний чоловік є менеджером однієї із місцевих компаній. Інцидент стався в комуні Домон.

Зазначається, що двоє осіб отримали поранення. Інформації про загиблих не надходило.

Станом на 22.00 в будівлі бізнес-центру, куди вже направлено спеціальних представників правоохоронців для встановлення діалогу, перебуває один заручник.

Теракт в Нью-Йорку

У Нью-Йорку 14 грудня терорист відкрив вогонь у кафедральному соборі Святого Іоанна Богослова.

Не чекаючи на завершення виступу хору під стінами храму, чоловік вибіг на сходи та відкрив вогонь з пістолетів в обох руках. Послухати хор зібралися близько 200 осіб.

Поліція, що охороняла месу, декілька разів наказувала чоловікові кинути зброю на землю.

Пораненого кулею полісмена терориста вдалося затримати без жодних жертв серед гостей собору. Нападник помер в лікарні.