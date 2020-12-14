Под звуки рождественского хора: в Нью-Йорке террорист открыл огонь в кафедральном соборе

В Нью-Йорке произошла стрельба в кафедральном соборе Святого Иоанна Богослова.
Не дожидаясь завершения выступления хора под стенами храма, террорист выбежал на лестницу и открыл огонь из пистолетов в обеих руках. Послушать хор собрались около 200 человек.
Полиция, охранявшая мессу, несколько раз приказывала мужчине бросить оружие на землю. Террорист периодически останавливался и кричал “Убей меня”.
— Все в шоке. Стрелок мог убить много людей. Здесь были сотни людей, и он стрелял по крайней мере 20 раз, — сказала пресс-секретарь собора Лиза Шуберт.
К счастью, раненого террориста удалось задержать без жертв среди гостей собора. Нападающий умер в больнице.
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В портфеле мужчины, который был привязан к одежде, нашли огнестрельное оружие, ножи, банку с бензином, спички, веревки и старую Библию.
Сейчас полиция устанавливает его личность. Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственности за попытку теракта в Нью-Йорке.