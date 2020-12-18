Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ подписали соглашение о сотрудничестве.
Правоохранители двух стран, в частности, будут проводить консультации и совместные тренировки по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также охране важных государственных объектов.
Стороны также могут определять и развивать иные формы сотрудничества, говорится в документе.
Соглашение заключено в Минске 19 ноября 2020 года и вступает в силу с даты его подписания.
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Протесты в Беларуси слабеют
Репрессии полиции, зима и пандемия Covid-19 сказываются на протестах в Беларуси, призывающих к свободным и справедливым выборам в стране.
Число участников демонстраций против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, которого окрестили последним диктатором Европы, становится все меньше.
Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, заявил о своей победе на президентских выборах в августе, которые, по словам его критиков, были сфальсифицированы в его пользу.
Это вызвало огромные протесты, которые, несмотря на жесткие меры полиции, продолжались в последующие месяцы.
Фото: TUT.by