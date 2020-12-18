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Віталій Плахта |

Охорона порядку: МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю

Міністерство внутрішніх справ Білорусі і Федеральна служба військ національної гвардії РФ підписали угоду про співпрацю.

Правоохоронці двох країн, зокрема проводитимуть консультації та спільні тренування з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, а також охорони важливих державних об’єктів.

Сторони також можуть визначати й розвивати інші форми співпраці, йдеться в документі.

Угоду укладено в Мінську 19 листопада 2020 року і вона набирає чинності з дати її підписання.

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Протести в Білорусі слабшають

Репресії поліції, зима і пандемія Covid-19 позначаються на протестах у Білорусі, які закликають до вільних і справедливих виборів у країні.

Кількість учасників демонстрацій проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, якого охрестили останнім диктатором Європи, стає все менше.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, заявив про свою перемогу на президентських виборах в серпні, які, за словами його критиків, були сфальсифіковані на його користь.

Це викликало величезні протести, які, незважаючи на жорсткі заходи поліції, тривали в наступні місяці.

Фото: TUT.by

Джерело: Інтерфакс-Україна

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