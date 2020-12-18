В Боснии открыли дело из-за подаренной Лаврову украинской иконы

В Боснии и Герцеговине открыли дело в связи со старинной украинской иконой, которую сопрезидент страны Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову.

— Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Туркович, в которой указано, что министерство получило ноту от посольства Украины. Возбуждено дело, — заявили в прокуратуре.

14 декабря на встрече в Сараево Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Визит Лаврова в столицу страны был скандальным, ведь два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с ним.

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На обратной стороне картины есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года, то есть она является культурным наследием Украины.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину. В настоящее время проводятся проверки.

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Источник: avaz.ba