У Боснії відкрили справу через подаровану Лаврову українську ікону

У Боснії і Герцеговині відкрили справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку співпрезидент країни Мілорад Додік подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

– Прокуратура Боснії та Герцеговини отримала інформацію від голова Міністерства закордонних справ Бісери Туркович, в якій зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України. Відкрито справу, – заявили в прокуратурі.

14 грудня на зустрічі в Сараєво Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, ймовірно, вивезли з Луганська. Візит Лаврова до столиці країни був скандальним, адже два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.

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На звороті картини є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року, тобто вона є культурною спадщиною України.