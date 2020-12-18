PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

У Боснії відкрили справу через подаровану Лаврову українську ікону

У Боснії і Герцеговині відкрили справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку співпрезидент країни Мілорад Додік подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

– Прокуратура Боснії та Герцеговини отримала інформацію від голова Міністерства закордонних справ Бісери Туркович, в якій зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України. Відкрито справу, – заявили в прокуратурі.

14 грудня на зустрічі в Сараєво Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, ймовірно, вивезли з Луганська. Візит Лаврова до столиці країни був скандальним, адже два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.

Читайте: Питання повернення Донбасу та Криму є ключовим для України – Зеленський

На звороті картини є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року, тобто вона є культурною спадщиною України.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини. Нині проводяться перевірки.

Помилка в польському календарі

Раніше об’єднання мусульман Польщі видало календар, в якому Крим позначений як територія Російської Федерації. В об’єднанні вибачилися і назвали це помилкою.

Джерело: avaz.ba

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка