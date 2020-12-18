У Боснії відкрили справу через подаровану Лаврову українську ікону

У Боснії і Герцеговині відкрили справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку співпрезидент країни Мілорад Додік подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову.
– Прокуратура Боснії та Герцеговини отримала інформацію від голова Міністерства закордонних справ Бісери Туркович, в якій зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України. Відкрито справу, – заявили в прокуратурі.
14 грудня на зустрічі в Сараєво Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, ймовірно, вивезли з Луганська. Візит Лаврова до столиці країни був скандальним, адже два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.
Читайте: Питання повернення Донбасу та Криму є ключовим для України – Зеленський
На звороті картини є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року, тобто вона є культурною спадщиною України.
Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини. Нині проводяться перевірки.
Помилка в польському календарі
Раніше об’єднання мусульман Польщі видало календар, в якому Крим позначений як територія Російської Федерації. В об’єднанні вибачилися і назвали це помилкою.
Джерело: avaz.ba