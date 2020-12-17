Вопрос возвращения Донбасса и Крыма является ключевым для Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основными приоритетами в политике — установление мира, восстановления суверенитета и территориальной целостности. Об этом он сообщил во время конференции с руководителями дипломатических учреждений Украины.

— Мы противостоим гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости — это вызов всей цивилизованной общественности.

По его словам, сейчас также важным остается вопрос санкций — РФ должна понести юридическую ответственность. Зеленский призвал послов привлечь международных партнеров к восстановлению временно оккупированных территорий.

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Также в речи Владимир Зеленский подчеркнул важность инициативы Крымская платформа, которая будет способствовать возвращению Крыма в состав Украины.

Зеленский создал орган для решения проблем макробизнеса

16 декабря Владимир Зеленский сообщил о создании координационного совета по вопросам макробизнеса. Задача органа — наработать законы, способствующие решению проблем украинских предпринимателей.

Кто возглавит совет и войдет в его состав, смотрите на Фактах ICTV.