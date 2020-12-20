Мутация Covid-19: Нидерланды запретили полеты из Британии

С 20 декабря Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании.
Решение было принято из-за обнаружения нового штампа Covid-19.
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В правительстве Нидерландов заявили, что следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.
Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.
Мутация коронавируса
14 декабря в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса. Новый штамп вируса может поставить под угрозу эффективность разработанных вакцин.
Правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина.
Источник: Government of the Netherlands