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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Мутация Covid-19: Нидерланды запретили полеты из Британии

С 20 декабря Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании.

Решение было принято из-за обнаружения нового штампа Covid-19.

Читайте: В ЮАР обнаружили новый вид коронавируса

В правительстве Нидерландов заявили, что следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Мутация коронавируса

14 декабря в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса. Новый штамп вируса может поставить под угрозу эффективность разработанных вакцин.

Правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина. 

Источник: Government of the Netherlands

Фото: Depositphotos

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