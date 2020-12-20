Мутация Covid-19: Нидерланды запретили полеты из Британии

С 20 декабря Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании.

Решение было принято из-за обнаружения нового штампа Covid-19.

Читайте: В ЮАР обнаружили новый вид коронавируса

В правительстве Нидерландов заявили, что следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Мутация коронавируса

14 декабря в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса. Новый штамп вируса может поставить под угрозу эффективность разработанных вакцин.

Правительство Британии заявило о намерении ввести новый уровень карантина.

Источник: Government of the Netherlands