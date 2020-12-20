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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Мутація Covid-19: Нідерланди заборонили польоти з Британії

З 20 грудня Нідерланди ввели заборону на пасажирські авіаперевезення з Великобританії.

Рішення було ухвалено через виявлення нового штампу Covid-19.

Читайте: У ПАР виявили новий вид коронавірусу

В уряді Нідерландів заявили, що стежать за розвитком подій з новою мутацією коронавірусу і розглядають додаткові заходи щодо інших видів транспорту.

Заборона діятиме до 1 січня 2021 року.

Мутація коронавіруса

14 грудня в Британії виявили нову мутацію коронавірусу. Новий штамп вірусу може поставити під загрозу ефективність розроблених вакцин.

Уряд Британії заявив про намір ввести новий рівень карантину.

Джерело: Government of the Netherlands

Фото: Depositphotos

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