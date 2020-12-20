Протесты в Беларуси: на акциях в Минске силовики задержали около 100 граждан

20 декабря в Беларуси продолжаются протесты против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Во время акций в Минске местные правоохранители задержали около 100 участников.

Происходят задержания и в других городах страны.

— Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства), — написали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Читайте: Протесты в Беларуси 2020 — последние новости

При этом правоохранители продолжают устанавливать личность граждан, которые ранее принимали участие в митингах, но не были задержаны.

Протесты в Беларуси

С 9 августа 2020 года в Беларуси не утихают протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди отказались признавать результаты выборов и вышли на акции, однако их стали избивать и задерживать силовики.

Лукашенко отказался идти на контакт с людьми, а провел инаугурацию. Подробнее о протестах в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГУВД Мингорисполкома