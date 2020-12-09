Суд Минска назначил 26-летнему Максиму Павлющику два года колонии усиленного режима за надпись Не забудем на тротуарной плитке недалеко от места гибели участника акции протеста в белорусской столице.

Павлющик признан виновным по статье Хулиганство.

Также суд приговорил 25-летнюю Марию Бобович до 18 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ее суд признал виновной по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Читайте: Сняла Балаклаву с силовика: в Беларуси на 2,5 года приговорили гражданку Швейцарии

9 сентября в районе станции метро Пушкинская в Минске на тротуаре возле народного мемориала памяти убитого протестующего Александра Тарайковского нанесли надпись Не забудем.

На месте событий около 4.00 сотрудники милиции задержали Бобович и Павлющика, но под стражу в рамках уголовного дела их взяли 22 октября.

Возобновление протестов в Беларуси

29 ноября в Беларуси начались новые акции протеста. 6 декабря силовики начали задерживать протестующих. Люди колонной прошлись по улицам микрорайона Уручье, скандируя Далучайся!

Сторонники оппозиции и ЕС отказались признать результаты выборов в Беларуси, заявив о фальсификации волеизъявления.

Источник: Весна