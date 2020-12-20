Протести у Білорусі: на акціях у Мінську силовики затримали близько 100 громадян

20 грудня у Білорусі тривають протести проти самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. Під час акцій у Мінську місцеві правоохоронці затримали близько 100 учасників.
Відбуваються затримання і в інших містах країни.
– Найактивніших осіб було затримано (близько 100 громадян, щодо яких проводиться перевірка у межах чинного законодавства), – написали у прес-службі ГУВС Мінміськвиконкому.
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Водночас правоохоронці продовжують встановлювати особистість громадян, які раніше брали участь у мітингах, але не були затримані.
Протести у Білорусі
З 9 серпня 2020 року у Білорусі не вщухають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.
Люди відмовилися визнавати результати виборів і вийшли на акції, однак їх почали бити і затримувати силовики.
Лукашенко відмовився йти на контакт з людьми, а провів інавгурацію. Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ГУВС Мінміськвиконкому