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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Протести у Білорусі: на акціях у Мінську силовики затримали близько 100 громадян

20 грудня у Білорусі тривають протести проти самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. Під час акцій у Мінську місцеві правоохоронці затримали близько 100 учасників.

Відбуваються затримання і в інших містах країни.

– Найактивніших осіб було затримано (близько 100 громадян, щодо яких проводиться перевірка у межах чинного законодавства), – написали у прес-службі ГУВС Мінміськвиконкому.

Читайте: Протести у Білорусі 2020 – останні новини

Водночас правоохоронці продовжують встановлювати особистість громадян, які раніше брали участь у мітингах, але не були затримані.

Протести у Білорусі

З 9 серпня 2020 року у Білорусі не вщухають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди відмовилися визнавати результати виборів і вийшли на акції, однак їх почали бити і затримувати силовики.

Лукашенко відмовився йти на контакт з людьми, а провів інавгурацію. Детальніше про протести у Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ГУВС Мінміськвиконкому

Фото: Dreamstime

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