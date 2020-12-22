Идем к общему добру: Ватикан о связи между вакциной от Covid-19 и абортами

Официальный Ватикан обратился к верующим с объяснением позиции по вакцинации от коронавируса.

В частности, для разработки и производства всех утвержденных вакцин использовались клеточные линии, происходящие из абортированного плода. Речь идет о двух абортах, совершенных в ХХ веке.

Конгрегация вероучения Ватикана подчеркнула, что вакцинация не является “нравственно безупречной”, однако “морально приемлемой”.

— Нравственность вакцинации зависит не только от обязанности защищать собственное здоровье, но также от обязанности следовать к общему добру.

В объяснении говорится, что связь между абортами и вакциной от Covid-19 является удаленным, а на первом месте должно быть спасение людей во время пандемии.

Вакцинация от коронавируса

Рекомендации по вакцинации от коронавируса в Европе поступили в понедельник, 21 декабря.

Сейчас вакцина компаний Pfizer и BioNTech используется в США, Великобритании, Канаде и некоторых европейских странах.

По данным исследований, вакцина Pfizer и BioNTech имеет 95% эффективность. ВОЗ прогнозирует, что препарат попадет не только в богатые, но и в ряд стран с низким уровнем жизни.

Источник: Vatican News