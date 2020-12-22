Прямуємо до спільного добра: Ватикан про зв’язок між вакциною від Covid-19 та абортами

Офіційний Ватикан звернувся до вірян з поясненням позиції щодо вакцинації від коронавірусу.

Зокрема, для розробки та виробництва усіх затверджених вакцин використовувалися клітинні лінії, що походять з абортованого плоду. Йдеться про два аборти, скоєні у ХХ столітті.

Конгрегація віровчення Ватикану підкреслила, що вакцинація не є “етично бездоганною”, однак “морально прийнятною”.

– Моральність вакцинації залежить не тільки від обов’язку захищати власне здоров’я, але також від обов’язку прямувати до спільного добра.

У поясненні йдеться, що зв’язок між абортами та вакциною від Covid-19 є віддаленим, а на першому місці має бути порятунок людей в часи пандемії.

Вакцинація від коронавірусу

Рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу в Європі надійшли в понеділок, 21 грудня.

Наразі вакцина компаній Pfizer і BioNTech використовується в США, Великій Британії, Канаді та деяких європейських країнах.

За даними досліджень, вакцина Pfizer і BioNTech має 95% ефективність. ВООЗ прогнозує, що препарат потрапить не лише до заможних, а й до низки країн із низьким рівнем життя.

Джерело: Vatican News