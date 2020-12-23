Немецкая клиника Charite опубликовала отчет о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения в омской больнице и медучреждении Берлина. Согласие на это дал сам политик.
Специалисты еще раз подтверждают, что Навального отравили именно ингибиторами холинэстеразы, к которым относится Новичок.
Во время нахождения в больнице Омска у Навального фиксировали такие симптомы:
- коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением;
- дыхательная недостаточность;
- миоклонический статус;
- нарушение углеводного обмена;
- электролитные нарушения;
- метаболическая энцефалопатия.
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На 12-й день Навальный начал дышать самостоятельно, на 24-й его отключили от аппарата ИВЛ.
На 55-й день все симптомы полностью ушли.
Анализ биоматериалов политика показал, что в российской больнице врачи вводили пациенту атропин и еще несколько лекарств.
Отравление Навального
20 августа Алексею Навальному стало плохо, когда он летел самолетом из Томска в Москву. Судно экстренно посадили, а оппозиционера доставили сначала в больницу Омска, а затем перевезли в немецкую клинику Charite.
Исследование показало, что Навального отравили Новичком.
Согласно последней информации, это было покушение на политика, которое совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства. Подробнее об отравлении Навального читайте на Фактах ICTV.
Источник: The Lancet
Фото: Алексей Навальный