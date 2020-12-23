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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

На 12 день начал дышать: в Charite рассказали о состоянии Навального после отравления

Немецкая клиника Charite опубликовала отчет о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения в омской больнице и медучреждении Берлина. Согласие на это дал сам политик.

Специалисты еще раз подтверждают, что Навального отравили именно ингибиторами холинэстеразы, к которым относится Новичок.

Во время нахождения в больнице Омска у Навального фиксировали такие симптомы:

  • коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением;
  • дыхательная недостаточность;
  • миоклонический статус;
  • нарушение углеводного обмена;
  • электролитные нарушения;
  • метаболическая энцефалопатия.

Читайте: Навальный обнародовал разговор с агентом ФСБ, причастным к его отравлению

На 12-й день Навальный начал дышать самостоятельно, на 24-й его отключили от аппарата ИВЛ.

На 55-й день все симптомы полностью ушли.

Анализ биоматериалов политика показал, что в российской больнице врачи вводили пациенту атропин и еще несколько лекарств.

Отравление Навального

20 августа Алексею Навальному стало плохо, когда он летел самолетом из Томска в Москву. Судно экстренно посадили, а оппозиционера доставили сначала в больницу Омска, а затем перевезли в немецкую клинику Charite.

Исследование показало, что Навального отравили Новичком.

Согласно последней информации, это было покушение на политика, которое совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства. Подробнее об отравлении Навального читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Lancet

Фото: Алексей Навальный

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