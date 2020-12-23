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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

На 12 день почав дихати: у Charite розповіли про стан Навального після отруєння

Німецька клініка Charite опублікувала звіт про стан російського опозиціонера Олексія Навального під час його лікування в омській лікарні і медустанові Берліна. Згоду на це надав сам політик.

Фахівці ще раз підтверджують, що Навального отруїли саме інгібіторами холінестерази, до яких належить Новачок.

Під час перебування в лікарні Омська у Навального фіксували такі симптоми:

  • коматозний стан з гіперсалівацією і підвищеним потовиділенням;
  • дихальна недостатність;
  • міоклонічний статус;
  • порушення вуглеводного обміну;
  • електролітні порушення;
  • метаболічна енцефалопатія.

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На 12-й день Навальний почав дихати самостійно, на 24-й його від’єднали від апарату ШВЛ.

На 55-й день всі симптоми повністю зникли.

Аналіз біоматеріалів політика показав, що у російській лікарні пацієнтові вводили атропін і ще кілька ліків.

Отруєння Навального

20 серпня Олексію Навальному стало зле, коли він летів літаком з Томська до Москви. Судно екстрено посадили, а опозиціонера доставили спочатку до лікарні Омська, а потім перевезли до німецької клініки Charite.

Дослідження показало, що Навального отруїли Новачком.

Згідно з останньою інформацією, це був замах на політика, який зробила у Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства. Детальніше про отруєння Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Lancet

Фото: Олексій Навальний

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