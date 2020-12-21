Российский оппозиционер Алексей Навальный дозвонился до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который причастен к его отравлению Новичком.

По словам Навального, он представился Кудрявцеву помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, благодаря чему сумел добиться от того показаний.

Контакты Кудрявцева оппозиционер получил из расследования.

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Навальный спросил у сотрудника, почему операция по его устранению провалилась. Собеседник предположил, что помешала слишком быстрая посадка самолета в Омске и оперативная помощь от бригады скорой в аэропорту.

— Если бы дольше летел самолет, а не посадили резко, возможно все пошло бы не так. Там была оперативная работа и медиков бригады скорой помощи, — рассказал Кудрявцев.

Запись разговора Навальный опубликовал на своем YouTube-канале.

Отравление Навального

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Борт вынужденно посадили в Омске, где политика срочного госпитализировали.

Через несколько дней оппозиционера перевезли в немецкую клинику Шарите. В Германии специалисты сделали экспертизу, результаты которой показали, что Навального отравили Новичком — запрещенным нервно-паралитическим веществом.

Покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства.

Они действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. К такому выводу пришли авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel.

Лиц, причастных к отравлению сотрудников, установили с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с оффлайновыми базами данных.