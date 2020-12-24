Более 2,7 млн человек сделали прививку от Covid-19

Более 2,7 млн человек в шести странах уже сделали прививки против коронавируса.

Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были известны человечеству.

В США вакцинация началась 14 декабря. Сначала препарат распространяли среди медицинских работников, а дальше начали вакцинировать пожилых людей. Сейчас там введено 1,12 млн доз.

В течение этой недели в США распределяют 5,1 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech и 6 млн доз Moderna.

Обе вакцины требуют двух доз с интервалом в несколько недель. Вторые дозы хранятся в резерве до момента введения.

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Также прививки против Covid-19 делают в Канаде, Великобритании, Израиле, Китае и России.

Однако Китай и Россия позволили собственные вакцины еще в июле и августе, до завершения тестирования. С тех пор они прививали чуть больше миллиона человек.

Сотрудничество Украина — Covax

Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса COVAX выделит для Украины 8 млн доз вакцины. Согласно прогнозам Виктора Ляшко, уже в первой половине 2021 года вакцинироваться смогут около 4 млн граждан.

Фонд COVAX объединяет 186 государств. По состоянию на декабрь предзаказ вакцины из разных стран мира достиг 700 млн доз. Цель программы — справедливое распределение вакцины от коронавируса между развитыми и бедными странами.