PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Телішевська |

Найбільша вакцинація в історії: понад 2,7 млн людей зробили щеплення від Covid-19

Понад 2,7 млн людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були відомі людству.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Спершу препарат розповсюджували серед медичних працівників, а далі почали вакцинувати літніх людей. Наразі там введено 1,12 мільйона доз.

Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 млн доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 млн доз Moderna.

Обидві вакцини вимагають повторної ревакцинації з інтервалом у кілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві до моменту введення.

Читайте4 етапи вакцинації: в Україні затвердили план імунізації від Covid-19

Понад 2,7 млн людей зробили щеплення від Covid-19

Також щеплення проти Covid-19 роблять у Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Китаї та Росії.

Однак Китай та Росія дозволили власні вакцини ще у липні та серпні, до завершення тестування. З тих пір вони щепили трохи більше мільйона людей.

Співпраця Україна – Covax

Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX виділить для України 8 млн доз вакцини. Згідно з прогнозами Віктора Ляшко, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на грудень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 700 млн доз. Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.

Джерело: Bloomberg

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка