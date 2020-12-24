Понад 2,7 млн людей зробили щеплення від Covid-19

Понад 2,7 млн людей у ​​шести країнах уже зробили щеплення проти коронавірусу.

Це початок найбільшої кампанії вакцинації в історії та один з найбільших логістичних викликів, які коли-небудь були відомі людству.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Спершу препарат розповсюджували серед медичних працівників, а далі почали вакцинувати літніх людей. Наразі там введено 1,12 мільйона доз.

Протягом цього тижня у США розподіляють 5,1 млн доз вакцини Pfizer та BioNTech та 6 млн доз Moderna.

Обидві вакцини вимагають повторної ревакцинації з інтервалом у кілька тижнів. Другі дози зберігаються в резерві до моменту введення.

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Також щеплення проти Covid-19 роблять у Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Китаї та Росії.

Однак Китай та Росія дозволили власні вакцини ще у липні та серпні, до завершення тестування. З тих пір вони щепили трохи більше мільйона людей.

Співпраця Україна – Covax

Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX виділить для України 8 млн доз вакцини. Згідно з прогнозами Віктора Ляшко, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на грудень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 700 млн доз. Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.