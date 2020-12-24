Президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета страны на 2021 год.

Документ предусматривает выделение $740 млрд на нужды сферы и определяет политику Пентагона в ближайшее время.

— Закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, а также содержит положения, которые не уважают наших ветеранов и историю наших вооруженных сил, — уточнил Дональд Трамп.

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Трамп назвал документ подарком для России и Китая, при этом не объяснил причину таких выводов.

В Конгрессе США уже готовятся голосовать за поддержку оборонного бюджета и преодолеть вето Трампа. По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, заседание запланировано на 28 декабря.

Трамп не поддержал законопроект о помощи американцам

Дональд Трамп также не поддержал законопроект о выделении помощи американцам на период распространения эпидемии коронавируса.

Он назвал позорной выплату в размере $600.

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Источник: CNBC, Nancy Pelosi