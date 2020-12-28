В Польше мигрантов будут вакцинировать бесплатно

В Польше украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса. Для этого необходимо иметь карту поляка, временный или постоянный вид на жительство.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что для получения бесплатной вакцины иностранным гражданам достаточно иметь официальные документы, подтверждающие Польшу как страну проживания.

— Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут получить вакцину бесплатно, — сказал Дворчик.

Вакцина в Польше будет доступна даже тем, кто не имеет страховки или постоянного жилья.

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В Польше вакцинация началась в воскресенье, 27 декабря. Первая партия насчитывает 10 тыс. доз вакцин. До конца января в страну должны доставить 1,5 млн доз вакцины.

Сотрудничество Украина — Covax

Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса COVAX выделит для Украины 8 млн доз вакцины. Согласно прогнозам Виктора Ляшко, уже в первой половине 2021 года вакцинироваться смогут около 4 млн граждан.

Фонд COVAX объединяет 186 государств. По состоянию на декабрь предзаказ вакцины из разных стран мира достиг 700 млн доз. Цель программы — справедливое распределение вакцины от коронавируса между развитыми и бедными странами.