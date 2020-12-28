У Польщі мігрантів вакцинуватимуть безкоштовно

У Польщі українські мігранти зможуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу. Для цього необхідно мати карту поляка, тимчасову або постійну посвідку на проживання.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик наголосив, що для отримання безкоштовної вакцини іноземним громадянам достатньо лише мати офіційні документи, які підтверджують Польщу як країну проживання.

– Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, з допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно, – сказав Дворчик.

Вакцина в Польщі буде доступна навіть тим, хто не має оформленого страхування чи постійного житла.

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У Польщі вакцинація розпочалася в неділю, 27 грудня. Перша партія налічує 10 тис. доз вакцин. До кінця січня в країну мають доставити 1,5 мільйона доз вакцини.

Співпраця Україна – Covax

Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX виділить для України 8 млн доз вакцини. Згідно з прогнозами Віктора Ляшко, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на грудень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 700 млн доз. Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.