Вакцинация населения, как проверка на прочность: Зеленский о задачах для Степанова

Президент Владимир Зеленский назвал Максима Степанова мощнейшим министром здравоохранения, однако заявил, что проверкой для него станет вакцинация населения от коронавируса.

— Степанов самый прочный из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой, — отметил президент.

Зеленский считает, что обеспечение населения вакциной станет самым сложным вызовом для главы Минздрава.

— И вот здесь проявится — министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину … ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка, — заверил он.

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Зеленский обещает, что результат этой проверки украинцы увидят в феврале и марте следующего года. Степанову он поставил задачу: получить вакцину в конце января или по крайней мере в феврале.

Сотрудничество Украина — Covax

Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса COVAX выделит для Украины 8 млн доз вакцины. Согласно прогнозам Виктора Ляшко, уже в первой половине 2021 года вакцинироваться смогут около 4 млн граждан.

Фонд COVAX объединяет 186 государств. По состоянию на декабрь предзаказ вакцины из разных стран мира достиг 700 млн доз. Цель программы — справедливое распределение вакцины от коронавируса между развитыми и бедными странами.

Источник: Фокус