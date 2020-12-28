Топ-10 событий, которые меняли мир в 2020 году

2020 год стал не простым периодом в истории человечества. Но в конце концов он приходит к своему завершению. Поэтому уместно вспомнить, какие же события были наиболее заметными в этом году.

1. Выборы в США

Трамп против Байдена! Это была одна из самых ожесточенных противостояний в истории США. Помощи Трамп искал даже в Киеве и пытался по максимуму использовать скандал с сыном Байдена. Но все попытки были тщетными.

Америка сделала свой выбор и 46 президентом США стал Джо Байден. И хотя Трамп до последнего не хотел покидать Белый дом, ему все же пришлось попрощаться со своим постом.

2. Протесты в Беларуси

Переломным этот год стал и для правления Александра Лукашенко. На этот раз белорусы не согласились с результатами президентских выборов и вышли на улицы.

Методы ОМОН в борьбе против митингующих были жестокими: били и забирали в участок детей, взрослых и пожилых людей. Их разгоняли слезоточивым газом и водометами.

Однако уже почти пятый месяц белорусы не сдаются и борьба против режима Лукашенко продолжается.

3. Отравление Навального

Во время перелета из Томска в Москву, известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо. Впоследствии выяснилось, что его отравили.

Благодаря международному давлению, российские власти позволила перевезти Навального на лечение в клинику Шарите в Берлине.

А уже позже стало известно, что попытку убийства оппозиционера осуществили российские спецслужбы с помощью яда группы Новичок.

4. Война за Нагорный Карабах

44 дня осенью продолжались активные военные действия в Нагорном Карабахе – Азербайджан стремился вернуть аннексированые Арменией территории.

Ереван просил помощи у Путина, но так ее и не получил. А Азербайджан со своей стороны все же приобщился помощью Турции, что и позволило закончить войну.

5. Протесты против расовой дискриминации

Убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда всколыхнуло Соединенные Штаты и едва не спровоцировало гражданскую войну.

Полицейского, который применил чрезмерную силу, обвинили в убийстве. Но это не смогло остановить массовые протесты против расовой дискриминации. Сотни тысяч людей по всей стране вышли на улицы под лозунгом Black Lives Matter.

6. Колония для Ефремова

Вечером 8 июня камеры видеонаблюдения в центре Москвы зафиксировали черный джип, который на своем пути нарушал все возможные правила дорожного движения, не справился с управлением и спровоцировал аварию, в которой погиб водитель другого авто.

За рулем сидел известный актер Михаил Ефремов, в крови которого обнаружили два промилле алкоголя. Позже артиста приговорили к 7,5 годам и этапировали в колонию в Белгородской области.

7. Теракты во Франции

В октябре в пригороде Парижа 18-летний чеченец, родившийся в Москве, отрезал голову школьному учителю Самуэлю Пати за то, что он показал ученикам на уроке истории карикатуру на пророка Мохаммеда. Преступника при задержании застрелили.

Но уже через две недели в Ницце 21-летний исламист из Туниса зарезал трех человек в католическом храме.

8. Взрыв в Бейруте

Не менее резонансным был и взрыв в порту Бейрута, где сдетонировали 3 тыс. тонн селитры. В результате погибли 220 человек, 110 – пропали без вести, 6 тыс. – были ранены. Взрывная волна разрушила или повредила здания на расстоянии до 10 км.

9. Brexit

В ночь на 1 февраля Великобритания окончательно вышла из Евросоюза. Процесс Brexit длился несколько лет. Дату его завершения раз за разом откладывали, и в конце концов премьер-министру Борису Джонсону удалось заключить соглашение о выходе с Европейским Союзом.

10. Пожары в Австралии и Калифорнии

Начало 2020 года. В Австралии аномальная жара вызвала невиданную волну лесных пожаров, которые не утихали несколько месяцев подряд.

Пламя уничтожило тысячи домов и нанесло непоправимый ущерб уникальной экосистеме континента – от огня пострадали около миллиарда животных.

Похоже бедствие постигло и самый населенный штат в США – Калифорнию. Там в зоне опасности оказались более 30 млн человек, 100 тыс. из них пришлось эвакуировать. В течение года огонь выжег 15 млн га леса.

Но одной из самых главных событий 2020 года, конечно, была пандемия. Именно коронавирус изменил нашу жизнь полностью и заставил выроботать новые привычки.