Топ-10 подій, які змінювали світ у 2020 році

2020 рік став не простим періодом в історії людства. Але врешті-решт він доходить до свого завершення. Тому доречним буде згадати, які ж події були найбільш помітними у цьому році.

1. Вибори в США

Трамп проти Байдена! Це була одна із найзапекліших протистоянь в історії США. Допомоги Трамп шукав навіть у Києві і намагався по максимуму використати скандал із сином Байдена. Але усі намагання були марними.

Америка зробила свій вибір і 46 президентом США став Джо Байден. І хоч Трамп до останнього не хотів покидати Білий дім, йому все ж довелось попрощатись із своїм постом.

2. Протести в Білорусі

Переломним цей рік став і для правління Олександра Лукашенка. Цього разу білоруси не погодились із результатами президентських виборів і вийшли на вулиці.

Методи ОМОН у боротьбі проти мітингувальників були жорстокими: били та забирали у відділок дітей, дорослих та людей похилого віку. Їх розганяли сльозогінним газом та водометами.

Проте вже майже п’ятий місяць білоруси не здаються і боротьба проти режиму Лукашенка триває.

3. Отруєння Навального

Під час перельоту з Томська до Москви, відомому російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле. Згодом вияснилось, що його отруїли.

Завдяки міжнародному тиску, російська влада дозволила перевезти Навального на лікування до клініки Шаріте в Берліні.

А вже пізніше стало відомо, що спробу вбивства на опозиціонера здійснили російські спецслужби за допомогою отрути групи Новачок.

4. Війна за Нагірний Карабах

44 дні восени тривали активні військові дії в Нагірному Карабаху – Азербайджан прагнув повернути анексовані Вірменією території.

Єреван просив допомоги у Путіна, але так її і не отримав. А Азербайджан зі свого боку все ж залучився допомогою Туреччини, що і дозволило закінчити війну.

5. Протести проти расової дискримінації

Вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда сколихнуло Сполучені Штати і ледь не спровокувало громадянську війну.

Поліцейського, який застосував надмірну силу, обвинуватили у вбивстві. Та це не змогло зупинити масові протести проти расової дискримінації. Сотні тисяч людей по всій країні вийшли на вулиці під гаслом Black Lives Matter.

6. Колонія для Єфремова

Увечері 8 червня камери відеоспостереження в центрі Москви зафіксували чорний джип, який на своєму шляху порушував усі можливі правила дорожнього руху, не впорався з керуванням та спричинив аварію, у якій загинув водій іншого авто.

За кермом сидів відомий актор Михайло Єфремов, у крові якого виявили два проміле алкоголю. Пізніше артиста засудили на 7,5 років та етапували до колонії у Белгородській області.

7. Теракти у Франції

У жовтні в передмісті Парижа 18-річний чеченець, який народився в Москві, відрізав голову шкільному вчителю Самюелю Паті за те, що він показав учням на уроці історії карикатуру на пророка Моххамеда. Злочинця під час затримання застрелили.

Але вже через два тижні у Ніцці 21-річний ісламіст з Тунісу зарізав трьох людей у католицькому храмі.

8. Вибух у Бейруті

Не менш резонансним був і вибух у порту Бейрута, де здетонували 3 тис. тонн селітри. У результаті загинули 220 людей, 110 – зникли безвісти, 6 тис. – були поранені. Вибухова хвиля зруйнувала або пошкодила будівлі на відстані до 10 км.

9. Brexit

У ніч на 1 лютого Велика Британія остаточно вийшла з Євросоюзу. Процес Brexit тривав кілька років. Дату його завершення раз за разом відкладали, та зрештою прем’єру-міністру Борису Джонсону таки вдалося укласти угоду про вихід з Європейським Союзом.

10. Пожежі в Австралії та Каліфорнії

Початок 2020 року. В Австралії аномальна спека спричинила небачену хвилю лісових пожеж, які не вщухали кілька місяців поспіль.

Полум’я знищило тисячі осель та завдало непоправної шкоди унікальній екосистемі континенту – від вогню постраждали близько мільярда тварин.

Схоже лихо спіткало і найнаселеніший штат у США – Каліфорнію. Там у зоні небезпеки опинилися понад 30 млн людей, 100 тис. із них довелося евакуювати. Протягом року вогонь випалив 1,5 млн га лісу.

Та однією з найголовніших подій 2020 року, звичайно, була пандемія. Саме коронавірус змінив наше життя повністю та змусив виробляти нові звички.