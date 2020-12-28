Пандемия перевернула жизнь с ног на голову и изменила наши привычки. Защитная маска, которая до коронавируса была прерогативой врачей, в 2020 году стала главным аксессуаром на планете.

Она была с нами везде и превратилась в часть гардероба. Спрятала улыбку, но сделала более выразительными глаза. А также — изменила социальную самопрезентацию.

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Сознательное потребление стало еще одним трендом 2020 года. Об этом свидетельствуют запросы в поисковых системах и разнообразные исследования. Люди стали чаще искать экологические продукты, контроль за отходами и влияние на окружающую среду.

В 2020 году мы перестали традиционно здороваться. На смену объятиям, рукопожатиям и поцелуям пришли кулак, локоть, нога или вообще бесконтактный поклон. Сократились живые контакты. Мы стали чаще видеться в онлайне, чем в реальной жизни.

Главным приложением года стал Zoom, через который проводились совещания, собеседования и свидания. Удаленная работа изменила подход к выполнению профессиональных обязанностей и офисной философии.

Еще одним трендом года стало увеличение популярности различных сервисов онлайн-доставок, они становились все более инновационными и автоматизированными. Теперь посылки иногда переносят не люди, а роботы.

2020-й — это год дистанционного обучения, когда востребованность и количеству онлайн-лекций выросла в разы. Но против мобильности и экономии времени играет отсутствие социализации. Поэтому насколько массово после пандемии школьники и студенты захотят продолжить учиться из дома — вопрос открытый.

Пандемия ускорила глобальную диджитализацию. По разным исследованиям посещаемость стримингових сервисов и соцсетей выросла почти на 30%.

Онлайн-платформы стали основным каналом развлечений и социализации, а из-за сокращения живых контактов большее значение приобрел наш виртуальный профиль. То, о чем мы пишем, как выглядим и говорим в соцсетях.

Для многих этот год стал переломным моментом в карьере. Из-за массового сокращения и закрытия бизнесов народ начал терять работу. Поэтому еще один тренд 2020 года — это получение новых навыков и кардинальная смена профессии.

На американских горках судьбы этого года покатались миллионы людей по всему миру. Сокращение, страх будущего, изоляция. Главным диагнозом после коронавируса этого года стала депрессия.

От депрессий и фобий народ бежал в параллельный мир. Смотрел сериалы, играл в компьютерные игры и просто залипав в сети. Конкуренция среди стримингових сервисов, через которые мы слушаем музыку, смотрим кино, сериалы и блоги, выросла в разы.

В этом году компании-производители бритв и кремов для загара жаловались, что их доходы упали в разы. Из-за удаленной работы мужчины стали меньше бриться, а из-за закрытых границ люди перестали ездить на курорты.

Но наиболее туго было международной туристической отрасли. Она просто остановилась. Зато во всех странах трендом стал локальный туризм. Люди начали открывать неожиданные места в своих странах.

2020 год подарил нам много парадоксов. Пандемия сделала мир одновременно гиперглобальным и гиперлокальным. Онлайн-глобализация шла бок о бок с государственным изоляционизмом. И эти фундаментальные сдвиги касаются не только большой политики или международной торговли, но и обычной жизни.

Вакцинация в мире

Более 2,7 млн человек уже сделали прививки против коронавируса. Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были известны человечеству.

В США вакцинация началась 14 декабря. Сначала препарат распространяли среди медицинских работников, а дальше начали вакцинировать пожилых людей. Сейчас там введено 1,12 млн доз.