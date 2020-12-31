Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу трансадриатическим газопроводом.

— Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу с помощью TAP, и тем самым достигнута стратегическая цель в реализации проекта Южный газовый коридор, — сообщили в Министерстве энергетики страны.

Азербайджан в течение 25 лет будет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа, из которых около 8 млрд будет получать Италия, суммарно 2 млрд кубометров — Греция и Болгария в равных долях.

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В ведомстве добавили, что начало поставок азербайджанского газа в Европу приведет к диверсификации источников и маршрутов поставок, а также обеспечит энергетическую безопасность потребителей.

Газопровод начали строить еще в мае 2016 года, а завершили в октябре нынешнего. Его протяженность составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, также он проходит через Албанию, Италию и Андриатическое море.

Источник: Интерфакс-Азербайджан