Транзит природного газа из России через Украину за 10 месяцев 2020 достиг 45 млрд кубических метров — это на 38,6% (28,3 млрд м³) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил председатель ООО Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, прогноз транзита из РФ через ГТС Украины до конца года — 55-56 млрд м³.

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Рост цены на газ

С ноября 2020 году в Украине вырастет цена газа для населения. Нафтогаз установил цену на газ для населения на уровне 6,33 грн/куб. м. с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

По сравнению с октябрем, стоимость голубого топлива выросла почти на 35%. Это связано с отопительным сезоном.